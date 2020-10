Polícia Militar apreende menores com drogas em Barra do Piraí

Policiais militares apreenderam na noite de domingo, três irmãos com drogas escondidas dentro de casa na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, no bairro Caixa D’água, em Barra do Piraí. Segundo policiais militares, uma adolescente, de 16 anos, estava na porta de casa e ficou nervosa quando percebeu a aproximação da viatura policial. Os agentes perceberam a atitude da menor e decidiram fazer a abordagem.

Durante revista, os policiais apreenderam três cápsulas de cocaína com a menor. Ao ser indagada, a menor contou que tinha mais drogas no apartamento. A avó da menor autorizou a entrada dos agentes que apreenderam três sacolas plásticas com 240 cápsulas de cocaína.

A menor contou aos policiais que recebeu as drogas de uma pessoa desconhecida que pediu para entregar para os irmãos, também menores, de 17 e 15 anos, para esconderam os entorpecentes.

Policiais militares apreenderam os menores que foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Os três adolescentes foram apresentados ao Ministério Público, conforme determina o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).