Polícia Militar apreende 50 tabletes de maconha no bairro Santa Cruz

Carro furtado em Passa Vinte (MG) foi apreendido com suspeitos no bairro Voldac

Policiais militares apreenderam na tarde desta terça-feira (27), no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, 50 tabletes de maconha – aproximadamente 50 quilos da droga. A ação aconteceu em uma localidade conhecida como Servidão da Torre, no Morro da Torre.

Segundo as autoridades, além da droga, os agentes apreenderam 30 munições calibre 5.56, 500 pinos vazios e duas balanças de precisão. Todo o material foi levado para a delegacia de polícia da cidade, juntamente com um suspeito, que indicou aos policiais onde o entorpecente estava escondido.

De acordo com a PM, ele estava hospedado em um hotel, na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro. Os agentes chegaram até o homem, após abordar dois outros suspeitos, que estavam em um carro, que havia sido furtado em Passa Vinte (Minas Gerais). O veículo estava estacionado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac. Os policiais chegaram até eles através de uma denúncia.

Segundo a PM, o carro em questão é o Ford Courier MKT-1J23. Os suspeitos alegaram aos policiais que o veículo era do homem que estava hospedado no hotel. Na caçamba do carro, havia três lixadeiras, uma plaina elétrica, uma serra circular, duas furadeiras, uma riscadeira de piso, um capacete de solda, uma escada de alumínio, além de diversos tipos de ferramentas.

Aos policiais, a dupla alegou que tentaria vender as ferramentas em uma loja de material agrícola. Depois, passaram o endereço do hotel onde o suspeito de furto e de tráfico estava hospedado. Já no hotel, o suspeito confessou aos policiais que furtou o veículo na cidade mineira, que pertencia a uma facção criminosa, e que estaria jurado de morte no bairro em que atuava, por dever uma alta quantia a boca de fumo, e que colaboraria com os agentes na ação que resultou na apreensão dos tabletes de maconha e munições.

Ele e o material foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência ainda está sendo registrada. Matéria: Jornalista Felipe Cury