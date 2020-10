Granato conhece a realidade das filas de banco

A terça-feira começou cedo para o candidato à prefeitura de Volta Redonda, Granato. Ele foi ver a dura realidade dos moradores da cidade que precisam ficar, por horas, nas filas bancárias para resolver seus problemas financeiros. As maiores ficam nas portas das agencias da Caixa Econômica Federal nos bairros Vila, Aterrado e Retiro, que é responsável por pagar os benefícios do governo federal.

Ele conversou com várias pessoas, como a dona de casa, Marcia Ferreira, que lhe relatou ter chegado a agência da Vila por volta das seis da manhã para ser uma das primeiras. Indagada do porque disso ela revelou que mora no bairro São Lucas e lá não tem creche para deixar seus dois filhos. Como sua sogra trabalha apenas a partir das dez, ela veio ver se conseguia resolver a questão dela e voltar a tempo para cuidar das crianças, uma de três meses e outra de três anos.

Granato garantiu a ela que isso acabará no governo dele. “Onde não houver creches vamos construir. Por coincidência dia desses um eleitor me mandou uma demanda falando que há uma escola estadual abandonada nesse bairro e que o atual gestor esteve lá no inicio do seu mandato prometendo a municipalização, mas nada fez! Nós vamos fazer! Vamos analisar a estrutura e fazer não só a creche, que é prioridade, mas também, quem sabe, abrimos mais uma escola”, afirmou.

Na agência do Aterrado foi à vez das pessoas que estavam na fila reclamarem da falta de acessibilidade para as pessoas deficientes nas calçadas do bairro que estão esburacadas. Granato anotou a queixa e afirmou que no governo dele, a acessibilidade será total. “Nossa cidade conta com muitos deficientes físicos e visuais que dependem disso para o seu caminhar no dia a dia”, disse Granato.

À tarde, o candidato fez uma caminhada por toda extensão da Avenida Sávio Gama, no Retiro, quando voltou a falar sobre a Fábrica de Merendas, que irá trazer uma economia de, no mínimo, 30% no que é pago hoje as empresas terceirizadas e cuja este valor será usado para a construção e manutenção do Restaurante Popular, no Retiro.