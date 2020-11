Presidente da Câmara incentiva campanha para prevenção do câncer do homem

A iluminação da fachada da Câmara Municipal de Volta Redonda passa para AZUL, em destaque o câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens no Brasil, conforme matérias do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Concluíram que em 2018, a estimativa foi acima de 68 mil novos casos da doença. Em pleno século XXI, o exame é cercado de polêmicas, a maioria de homens reluta em realizá-lo em função do preconceito.

Portanto, o objetivo do Novembro Azul é justamente quebrar esses tabus e conscientizar a população masculina sobre os cuidados com a saúde. O vereador Nilton Alves de Faria -Neném, atual presidente da CMVR, faz questão de incentivar e intensificar essas campanhas, garantindo que de maneira simples, a iluminação da fachada sirva de alerta ao cidadão de Volta Redonda.