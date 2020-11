Bruno Marini quer mais câmeras de segurança em Barra Mansa

O candidato a prefeito Bruno Marini afirmou que vai aumentar o número de câmeras de controle e monitoramento de segurança, no município. Ele disse que a medida é fundamental para garantir maior segurança aos moradores e comerciantes. O candidato disse ainda que vai investir na compra de novas viaturas para a Guarda Municipal e voltou a defender o porte de armas, para a Guarda Municipal, em trabalho conjunto com as Polícias Militar e Civil.

“O Centro da cidade e os bairros serão monitorados pela nossa rede de vigilância eletrônica. Precisamos investir neste setor a fim de evitarmos o aumento da violência que vem crescendo na cidade”, comentou Bruno Marini, afirmando que vai investir na Guarda Municipal que deverá passar por qualificação para atuar, principalmente na mediação de conflitos.

O candidato a prefeito disse que ao fazer carreatas a noite pelos bairros constatou a queixa dos moradores com relação a falta de iluminação pública. O candidato citou esse item como um dos principais entraves nas ações de segurança pública. “Não se justifica, por exemplo, a porta de uma escola ou de uma unidade de saúde sem iluminação, bem como ruas inteiras completamente sem luz, facilitando ações de criminosos colocando a vida da nossa população em risco”, finalizou Bruno Marini.