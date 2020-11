Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas, em Paraty

Policiais militares comandados pelo delegado Marcelo Russo, prenderam no início da manhã desta quarta-feira, por volta das 7 horas, dois homens suspeitos de tráfico de drogas, no km 591, da BR-101, (Rodovia Rio-Santos), no bairro Independência, em Paraty.

Os agentes prenderam dois suspeitos, de 26 e 22 anos, com grande quantidade de drogas e material para embalar drogas. Uma plantação de maconha também foi apreendida. Os dois suspeitos e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Paraty.