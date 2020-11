Dayse Penna se emociona ao agradecer mensagens de apoio que vem recebendo 

Desde que foi testada positiva para Covid-19 e precisou se afastar das ruas, a candidata à prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, tem recebido inúmeras demonstrações de carinho e mensagens de melhoras. Tantas foram as palavras de incentivo que a candidata gravou um vídeo de agradecimento e acabou se emocionando ao falar de como está enfrentando a doença.

“Meu agradecimento para cada pessoa que mandou mensagem, orações e os melhores sentimentos para que eu possa me restabelecer. Isso faz a gente se sentir muito feliz e amar a nossa vida. Claro que fica um pouco de frustração porque gostaria de estar nas ruas. Quero dizer que vou continuar na campanha e estou muito grata por contar com a ajuda do meu vice. Eu quero ajuda, preciso de ajuda de todos para continuarmos na rua com nossa campanha”, contou emocionada Dayse Penna.

Os sintomas e dificuldades enfrentadas com a infecção pelo Coronavírus também estão sendo relatados por Dayse Penna em seus vídeos na internet. De acordo com a candidata à prefeitura de Volta Redonda, essa foi a maneira encontrada de estar perto dos apoiadores e chamar a atenção para que cuidem da saúde.

“Tenho sentido bastante mal, é mais estômago, enjoo… segundo os médicos, são reações normais provocados pela doença. Quero aproveitar para deixar uma mensagem para todos que estão na rua, se cuidem, usem máscara, evite tocar nas pessoas e usem álcool gel. Saúde é algo muito sério e a gente não sabe os efeitos no outro. Por isso precisamos demonstrar responsabilidade”, alertou.

Sempre enviando mensagens de apoio e se mostrando preocupado, o candidato a vice-prefeito, Ademar Esposti, assumiu a responsabilidade de representar Dayse Penna na campanha e nos eventos programados. O primeiro compromisso formal que participará em nome da candidata será o debate na Associação Comercial (Aciap), que acontece hoje, às 19h30min.

“Claro que estou preocupado com a saúde da Dayse, mas assumi um compromisso com ela de representá-la nas ruas e nos compromissos de campanha. Temos o mesmo objetivo de reestruturar nossa cidade e por isso não terei dificuldades de apresentar as propostas da nossa candidata. Vamos seguir o projeto de mudança e de ter uma mulher a frente da prefeitura”, explicou o vice na chapa, Ademar Esposti.