Policiais militares apreenderam nesta quarta-feira, uma pistola Glock .40 com kit rajada na Rua do Contorno, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram até o local após uma denúncia sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado por suspeitos. Na casa, onde os agentes tiveram a entrada liberada, foram encontrados a pistola, 25 munições e um rádio transmissor.