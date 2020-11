Policiais militares apreendem suspeitos com drogas, em Resende

Policiais militares apreenderam no início da tarde de quinta-feira, por volta das 13 horas, dois suspeitos por tráfico de drogas, na Rua Gabriel Miranda, no bairro Nova Alegria, em Resende. Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos que estavam saindo de uma casa com duas bolsas. Quando perceberam a presença dos agentes, os suspeitos deixaram uma bolsa e entraram numa casa abandonada, onde foram detidos.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende, para os procedimentos de praxe.