PRF e Polícia Civil prendem traficante com drogas na Dutra, na Serra das Araras

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia prenderam na noite desta terça-feira, por volta das 21h30min, um traficante e apreenderam vários pacotes de cocaína, no km 229, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na subida da Serra das Araras, em Piraí.

Os agentes abordaram o veículo Fiat/Argo, veículo de locação, tendo como condutor um homem, de 33 anos, que segundo a Polícia Civil, estaria transportando drogas do Rio de Janeiro para abastecer o tráfico em Barra Mansa.

Durante revista no interior do veículo, foram encontrados escondidos dentro do pneu estepe do veículo 14 pacotes de cocaína, com peso estimado em seis (6) quilos.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa.