PRF flagra homem conduzindo veículo sem CNH na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na noite de quinta-feira, por volta das 22 horas, um homem conduzindo um veículo Hyundai/HB20S, com placa de Feira de Santana (BA), sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Ao solicitar a documentação, o condutor informou que não era habilitado e que o proprietário do veículo, que estava no banco do carona, havia lhe entregado a direção do veículo por estar cansado.

A PRF aplicou as devidas multas de trânsito ao proprietário por dirigir sem a CNH e entregar a direção do veículo a uma pessoa inabilitada. O valor da multa foi de R$ 1.760,82.

O proprietário do veículo assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF, se comprometendo comparecer ao Jecrim, quando for intimado. Ele foi liberado para responder o processo em liberdade. O flagrante ocorreu durante Operação Tamoio VIII, de combate ao crime. Foto: Ilustrativa