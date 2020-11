4ª Semana do Povo Preto em Volta Redonda tem atrações online

Neste sábado, dia 21, tem Som dos Atabaques, e domingo, dia 22, Curimba Virtual, sempre ao meio-dia; programação vai até a próxima terça-feira, dia 24

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realiza a quarta edição da Semana do Povo Preto em celebração ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. A programação, iniciada na última quarta-feira, dia 18, tem como palco o Memorial Zumbi e fortalece a ancestralidade da cultura afro. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, o evento é realizado de forma virtual e pode ser acompanhado pelo link https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/culturaafro. Todas as atrações foram contempladas por edital, através da Lei Aldir Blanc.

Para este fim de semana, a Semana do Povo Preto tem duas atrações. Neste sábado, dia 21, ao meio-dia, tem Som dos Atabaques com Kayo Emanuel. Ele é instrutor do projeto e através de oficinas e apresentações tem o objetivo de transmitir o conhecimento para as gerações mais novas. No domingo, dia 22, também ao meio-dia, tem Curimba Virtual. O Festival de Curimba do Sul Fluminense já faz parte da programação cultural do Memorial Zumbi dentro da Semana do Povo Preto. Participam do evento, este ano, dez casas de matriz afro, que se reúnem para celebrar a musicalidade dos terreiros.

A Feira Das Mina Preta, um encontro de mulheres negras afro empreendedoras que trabalham com moda afro brasileira, artesanato, literatura, estética e gastronomia, também está no evento. Na segunda e na terça-feira, dias 23 e 24, tem participação ao vivo, às 15h, com sorteio de uma Caixa das Mina. O coletivo também fez live sobre cultura afro brasileira com a produtora cultural Verônica Nascimento, no dia 18, e sobre Moda Afro Brasileira com o estilista SantClair Pedro, no dia 19. A programação incluiu ainda show com o Grupo Dandaras, no dia 20, que enalteceu o poder das mulheres negras no samba, mulheres essas que são precursoras no gênero.

O gerente de espaços culturais da SMC, Sid Soares, afirmou que os eventos online têm conquistado o público e convida as pessoas a participarem do restante da programação. “A Semana do Povo Preto é um evento que fomenta a cultura afro. E Volta Redonda é referência nacional, seja pelos espaços dedicados a cultura afro, seja pela trajetória do movimento negro, pela presença dos grupos e coletivos afro que lutam diariamente para que essa ‘Consciência Negra’ seja, ouvida, vista e respeitada nos 365 dias do ano”, disse.

A secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro, comentou a importância da celebração, mesmo que de forma online por conta da pandemia da Covid-19. “As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira são inegáveis. O Dia Nacional da Consciência Negra, incentiva a reflexão sobre o impacto da cultura e da presença do povo africano na formação da cultura brasileira”, disse Aline.