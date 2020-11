Polícia Militar apreende drogas no bairro Roma, em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam neste sábado, após uma denúncia anônima, 624 gramas de cocaína e materiais do tráfico, no bairro Roma 2, em Volta Redonda. Os agentes foram informados que um suspeito guardava drogas em sua casa e foram até o local, mas ele não estava. A mãe do suspeito permitiu a entrada dos policiais. A cocaína foi encontrada em dois sacos.

A polícia apreendeu também um liquidificador, balança de digital, diversas etiquetas de uma organização criminosa e uma grande quantidade de pinos usados para a venda de cocaína, além de um caderno com anotações do tráfico. A mãe dele foi conduzida à unidade na condição de testemunha.