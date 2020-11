Barra Mansa inicia período de acompanhamento aos beneficiários do programa Bolsa Família

Usuários poderão fazê-lo até dia 04 de dezembro nas unidades de saúde do município

A segunda fase da vigência de acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família já foi iniciada em Barra Mansa. Os usuários deverão procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência até o dia 04 de dezembro para proceder com a supervisão. Hoje, o município tem registrado aproximadamente 14.500 mil pessoas atendidas pelo programa.

De acordo com a coordenadora da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan), Jiliane Resende, a supervisão do Bolsa Família é feito pelas secretarias de Saúde e de Assistência Social. Ela ainda reforçou a importância de os usuários estarem em dia com o acompanhamento em saúde. “A cada seis meses realizamos o acompanhamento. Durante esse procedimento, oferecemos aos usuários serviços de atualização da caderneta de vacinação e também o exame de preventivo. No caso de gestante, é verificado se o pré-natal está em dia”, detalhou.

Para saber se a pessoa tem direito ao benefício do Bolsa Família é necessário procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, munidos dos seguintes documentos: comprovante de residência (conta de água e luz); certidão de nascimento ou casamento (de todos os moradores da casa); RG; CPF; título eleitoral; carteira de trabalho (página com foto, data de emissão e último contrato de trabalho); comprovante de renda ou aposentadoria; pensão alimentícia; BPC LOAS; seguro desemprego; contracheque; declaração escolar (até 17 anos) e cartão de vacina (até 07 anos).