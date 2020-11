Homem é preso suspeito de agredir a ex-companheira, em Barra Mansa

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante neste sábado, por policiais militares, suspeito de ter agredido com socos e mordidas a ex-companheira, na Rua Vicente de Paula, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa.

Uma informação passada por uma jovem foi importante para a prisão do acusado. A vítima contou que seu ex-companheiro invadiu sua residência no momento em que estava dormindo com seu namorado.

Nervoso, ele brigou com o atual namorado da vítima e passou a morder e agredir a vítima. Quando a viatura policial chegou o homem tentou fugir, mas foi contido. Segundo os policiais, ele estava nervoso e alterado. Houve a necessidade de colocar algemas para levar o suspeito para a delegacia.

A vítima estava ferida e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser liberada da unidade hospitalar, ela e o ex-companheiro foram levados para o IML (Instituto Médico Legal), para o exame de corpo de delito.