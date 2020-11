Polícia Militar prende homem suspeito de furto de carro no Jardim Primavera (BM)

Policiais militares prenderam na madrugada deste domingo, um homem, de 42 anos, por tentativa de furto de um automóvel na Rua Florianópolis, no bairro Jardim Primavera, em Barra Mansa. A vítima contou aos policiais que exibiu um homem no interior do seu veículo. Ele abriu a porta do carro e com uma tesoura na mão tentou agredir o suspeito. Os dois desenvolveram a lutar e o vítima conseguiu imobilizar o suspeito.

Quando os agentes chegaram, o homem já estava imobilizado. Os dois com ferimentos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa. Após atendimento, foram levados para a 90ª Delegacia, onde o suspeito foi autuado por furto, permanecendo preso.