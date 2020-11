Interventores iniciam o controle do Hospital São João Batista

Os três interventores nomeados pelo juiz da 5ª Vara Civil de Volta Redonda, Flávio Augusto de Souza, na área médica; Ramiro Brandão Pudô da Silva, no administrativo; e Felipe Cruz Paiva, na parte jurídica, iniciaram hoje o controle do Hospital São João Batista.

A Secretaria de Saúde também está com uma comissão de transição a fim de garantir o abastecimento do hospital e o pagamento dos funcionários. A SMS buscava caminhos judiciais para pagar diretamente o salário dos funcionários do HSJB, sem precisar de repasse para OS.

Pela SMS, foram nomeados o Dr. João dos Prazeres, controlador da Secretaria Municipal de Saúde; e Raphaela Dalboni, diretora do Hospital do Aterrado. Serão seis meses de intervenção.