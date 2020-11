Barra Mansa domina o Ceres e conquista a primeira vitória no Estadual (Série B2)

Na tarde desta terça-feira (24 de novembro), o Barra Mansa Futebol Clube conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca (Série B2). Em partida realizada no Estádio da Rua Bariri, no Rio de Janeiro, o Leão do Sul venceu o Ceres por 3 a 1, com gols de Maxsuel, Gomes e Yogo.

No primeiro tempo, o Ceres já chegou com muito perigo no primeiro minuto após bobeada da defesa e Jobinho acertar a trave do goleiro Pepê. Aos 9, o Barra Mansa quase marcou quando Nicolas arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave. Aos 11, o lateral Leandro cruzou rasteiro da esquerda, a bola passou por toda área e sobrou para Maxsuel mandar de canhota para dentro do gol. Barra Mansa 1 a 0. Aos 35, Marcelo foi no fundo pelo lado direito e cruzou rasteiro para Vinicius, mas a zaga jogou pra fora.

No segundo tempo, o Barra Mansa quase ampliou quando a bola sobrou para Ruan, que viu o goleiro adiantado e tentou de cobertura, mas a bola foi pra fora. Aos 5, o Ceres empatou com o artilheiro Jobinho. Aos 8, o zagueiro Gomes marcou de cabeça para o Leão em escanteio cobrado na área. Aos 9, Yogo recebeu na área pela esquerda e bateu firme para fazer 3 a 1 para o Barra Mansa. Aos 23, Thiaguinho cruzou para Ruan, que dominou e, de primeira, chutou no travessão. O Leão do Sul continuou dominando a partida até o fim do jogo e, desse modo, conquistou a primeira vitória na competição. Com a vitória, o Barra Mansa alcançou Ceres e Tigres na quarta posição do Grupo B – todos com quatro pontos. O próximo jogo da equipe barra-mansense será contra o Barcelona na sexta-feira (27 de novembro), às 15h, no Estádio Leão do Sul. Foto: Ramon Paschoal

Ceres 1×3 Barra Mansa

Local: Estádio da Rua Bariri, Rio de Janeiro

Árbitro: Rogério Lucas dos Santos

Gols: Maxsuel (BM); Jobinho (Cer), Gomes (BM) e Yogo (BM).

Ceres: Léo Flores; Ronald (Wander), Anderson, Matheus Lessa e Enric; Thiago, Walney (Raphael), Igor Salles e Michael (Pingo); Jobinho e Pagodinho (Capixaba). Treinador: Válber Lessa.

Barra Mansa: Pepê, Marcelo, Gomes, Gustavo e Leandro (Luciano Pit); Kayo, Nícolas, Maxsuel (Vinícius Soares) e Ruan; Yogo (Thiaguinho) e Vinicius (Kaike). Técnico Valtinho.