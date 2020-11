Polícia de Rio das Flores prende homem acusado de estuprar menina por diversas vezes

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Rio das Flores, a Polícia Civil de Rio Preto (MG) e a Polícia Militar de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (27), resultou na prisão de um homem de 38 anos, suspeito de estuprar por diversas vezes uma menina, então com 12 anos, na cidade fluminense. Ele havia fugido para a cidade vizinha, já no estado de Minas Gerais, sendo preso no bairro Atalaia depois de uma tentativa de fuga.

Segundo o delegado de Rio das Flores, Rodolfo Atala, o preso invadiu a casa da menina, de uma família humilde, onde morou por cerca de quatro meses. Durante esse período ele constrangeu a família e transformou a residência em uma boca de fumo. “Os moradores não tiveram coragem de denunciar à polícia”, contou o delegado, acrescentando que o autor é conhecido na localidade pelo temperamento violento.

Ainda de acordo com Atala, a menor foi seduzida pelo suspeito, que com ela “praticou diversos atos libidinosos” e, tomado pelo ciúme, começou a proibi-la de sair de casa. “Tão logo a polícia tomou conhecimento dos fatos, libertou a família, mas o criminoso fugiu”, afirmou o delegado, ressaltando que, até então, a mãe – que tem outros dois filhos menores – não sabia que a filha estava sendo abusada.

O preso tem antecedentes por outro caso de estupro e também por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, ameaça e lesão corporal.

A adolescente, agora com 13 anos, está sendo recebendo tratamento psicológico por órgãos de assistência social. Já o preso vai responder por estupro de vulnerável e tráfico de drogas, cujas penas, somadas, chegam a 30 anos.