Deputado Antonio Furtado continua sem explicações da prefeitura de VR para a demora na compra do aparelho de Ressonância Magnética

Os quase R$7 milhões destinados por emenda parlamentar já estão liberados desde agosto na conta do Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda

Depois de receber o ofício do deputado federal Delegado Antonio Furtado com solicitação de informação sobre a compra do aparelho de ressonância magnética que ainda não aconteceu, mesmo com a verba de quase R$7 milhões já estando liberada desde agosto para a prefeitura de Volta Redonda, o órgão público encaminhou resposta ao parlamentar que não esclarece o porquê do processo de licitação ainda não ter acontecido.

– Recebi a resposta do Prefeito por meio de um ofício, mas continuei sem saber o motivo do dinheiro depositado na conta da prefeitura não ter sido utilizado para a compra do aparelho de ressonância. Não fala nada sobre a abertura da licitação para adquirir o equipamento, nem se compromete a fazer isso. A dúvida permanece e quem sofre é o paciente do SUS. A única afirmação que fez foi a de que poderia, de acordo com a Lei, utilizar o dinheiro para outros fins, por estarmos num período de calamidade pública. Dizer isso é surpreendente e sem lógica. O equipamento de ressonância se destina, justamente, à realizar exames detalhados para o diagnóstico rápido de várias doenças, inclusive da Covid-19. Então, a própria pandemia recomenda a compra do aparelho, e não o contrário, como quer inutilmente sugerir o Prefeito – declarou o deputado.

De acordo com dados do Governo Federal, o município de Volta Redonda recebeu R$25 milhões para serem utilizados no combate e enfrentamento ao Coronavírus. Por entender a gravidade da pandemia, o deputado federal Delegado Antonio Furtado também destinou verba específica para a Covid-19 no valor de R$1 milhão, além de outros R$5 milhões para diversas ações de saúde na cidade do aço.

– Todos os investimentos necessários para ajudar os município durante a pandemia foram feitos. Volta Redonda recebeu uma quantia significativa para realizar os tratamentos. Entendemos a necessidade durante esse período, e sabemos o quanto o aparelho de ressonância é importante. Não existe justificativa para que o dinheiro seja utilizado em qualquer outra atividade – completou o parlamentar.

No ofício encaminhado ao deputado federal Delegado Antonio Furtado, o Prefeito de Volta Redonda alega que o parlamentar deveria trazer recursos federais para a cidade investir na saúde e aponta uma solicitação no valor de R$13.428.000 que não teria sido atendida.

– Como deputado federal, tenho feito o meu máximo para amparar Volta Redonda e as demais cidades do Estado e o Prefeito Samuca sabe disso. Dos quase R$34 milhões que consegui do orçamento federal, destinei, em apenas dois anos na Câmara, quase 20% para Volta Redonda, sem contar a verba de bancada de R$7 milhões para a compra do aparelho de ressonância magnética. Minha parte estou fazendo. Cabe à Prefeitura fazer a dela. – contestou o deputado.

Entre os recursos enviados para Volta Redonda pelo deputado delegado Antonio Furtado, destacam-se: Custeio para Hospital São João Batista (R$937 mil), Custeio para Hospital do Retiro (R$1 milhão), Reaparelhamento para o Fortalecimento da Guarda Municipal com 8 Motocicletas e 4 Veículos SUV (R$600 mil), mobiliário para escolas (R$188 mil), Academia ao Ar livre/Parque Inclusivo com brinquedos adaptados para crianças com deficiência em 12 praças (R$400 mil).

– Como explicar o fato da verba chegar em Volta Redonda e não termos informações de como ela está sendo utilizada? Foram muitos os recursos para a cidade investir na saúde: no combate a covid, no custeio dos hospitais São João Batista e do Retiro, além de verbas para compra de equipamentos. Para o ano que vem, serão mais R$2milhões. Também enviei verbas para outras áreas como educação, agricultura, assistência social, cultura, combate as drogas e segurança. Nenhum outro deputado em atividade trouxe tanto recurso para Volta Redonda – concluiu o deputado Delegado Antonio Furtado.