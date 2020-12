Dono de salão é atropelado no Centro de Volta Redonda

O homem atropelado por um carro, no início da tarde desta quarta-feira (9), na Avenida Amaral Peixoto, é o dono do salão de beleza Brizola, um dos mais tradicionais da cidade. Ele foi atingido por um carro em frente ao seu estabelecimento, que fica no início da Avenida Amaral Peixoto, na confluência com a Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, que leva ao bairro São Geraldo.

Brizola foi atropelado no momento em que atravessava a via pelo segundo carro que entrou na avenida após a abertura do sinal luminoso da Rua Capitão Benedito Lopes Bragança.

O atropelamento foi gravado por uma câmera de monitoramento. Segundo outros comerciantes do local, ele sofreu ferimentos num dos braços, sendo levado para o Samu para o Hospital São João Batista, que fica perto do local.