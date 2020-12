Polícia Civil apreende pés de maconha em Paty do Alferes

Policiais civis prenderam um homem, de 36 anos, e apreenderam cerca de 600 pés de maconha em um imóvel, no bairro Maravilha, em Paty do Alferes.

As ervas estavam sendo cultivadas em estufas. Policiais civis chegaram até o local depois da prisão do homem, que estava com uma quantidade da erva.

Os agentes foram até a casa do suspeito onde foi confirmado o cultivo da erva. Os pés de maconha foram levados para a Delegacia de Policia, de Miguel Pereira. O suspeito foi preso por cultivo de maconha. Fotos: Polícia Civil