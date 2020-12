Polícia Militar prende homem por roubo a residência, em Resende

Um homem, de 36 anos, foi preso na tarde de segunda-feira por volta das 15h15min, por roubo a uma residência, localizada na Rua dos Flamingos, no bairro Jardim Primavera, em Resende. Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de um assalto praticado pelo suspeito a uma residência. Chegando ao local, os agentes foram recebidos pela vítima, de 36 anos, que disse que o homem, conduzindo um VW Fox (branco) chegou e anunciou o assalto.

Após o assalto a mulher acionou os agentes que foram até o local. De posse das informações, os policiais passaram a rastrear o celular da vítima até chegar a uma residência onde estava o veículo que teria sido usado no assalto. Os policiais foram atendidos pela mãe do suspeito que chamou o filho. Os agentes tiveram a entrada liberada pela mãe do suspeito e encontraram R$ 250 e um celular Motorola. A vítima reconheceu o suspeito por uma foto na delegacia. O suspeito e o veículo foram levados para a delegacia, onde foi autuado por roubo e permaneceu preso.