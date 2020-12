Um incêndio ocorrido no início da tarde desta sexta-feira atingiu o depósito do Supermercado Vitória Certa, localizado na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a equipe conseguiu controlar as chamas. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão apuradas.