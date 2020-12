Taxista tem carro roubado em Barra Mansa

Um taxista, de 42 anos, teve o seu veículo roubado por um ladrão armado, no início da madrugada desta quinta-feira (17), em Barra Mansa. Segundo a vítima, que fez o registro do crime na delegacia, o bandido, se passando por passageiro, embarcou no ponto na Praça das Nações Unidas, no Centro, pedindo uma corrida até o bairro Vila Ursulino.

Ao chegar no local, a vítima relatou que o homem sacou uma pistola, carregou a arma, e a tocou em seu pescoço, obrigando que ele deixasse todos os pertences sobre o console do carro, sem olhar para trás. Depois, o ladrão fugiu levando o táxi Nissan Versa, branco, KRV-7618, além de dinheiro, celular e documentos.

Qualquer informação sobre o carro deve ser passada para o 190 da Polícia Militar.