Neto será diplomado nesta terça-feira, na 131ª Zona Eleitoral

O prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM) anunciou nesta segunda-feira, alguns nomes que farão parte da sua administração que começa no dia 1º de janeiro de 2021. Aliás, Neto será diplomado hoje, às 15 horas, no cartório da 131º Zona Eleitoral.

O prefeito eleito disse que vai encontrar muita dificuldade, mas está otimista em realizar um bom governo, principalmente voltado para as pessoas mais carentes. Vou dar prioridade para pagar os servidores públicos. “Tenho certeza que vou dar a volta por cima”, disse Neto durante entrevista no Programa Dário de Paula (Rádio Sul Fluminense).

Neto disse também que vai tentar um contato com o ex-comandante da Guarda Municipal e atual comandante do Batalhão de Campos, o coronel Luiz Henrique, para voltar a exercer o comanda da Guarda Municipal. Outro nome citado por Neto foi o nome do coronel Rodrigo Ibiapina, que também já fez parte do governo Neto na última gestão.

Os nomes citados por Neto até agora, José Jerônimo Teles para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde Édson Carrá cuidará da parte de Serviços Públicos, Glória Amorim para a Secretaria de Mulheres, Idosos e Direitos Humanos. Miguel Arcanjo para a Secretaria de Meio Ambiente; Victor Hugo, que retornará à presidência da Fundação Beatriz Gama (FBG), Sérgio Sodré para o Desenvolvimento Econômico e Almir de Souza Rodrigues, o Batata, à Cohab (Companhia de Habitação).

Outros nomes citados: Jadiel Teixeira para a direção do Zoológico Municipal; Anderson Souza para a Cultura; Edvaldo Silva para a Empresa de Processamento de Dados (EPD); Milton Alves de Faria, irmão do vereador Neném (DEM), que voltará a administrar a Policlínica da Cidadania. A ex-vereadora Neuza Jordão assumirá a Coordenadoria Antidrogas.

Neto definiu que a policlínica voltará, para o Estádio Raulino de Oliveira. Sobre o Estádio Raulino de Oliveira, Neto prometeu fazer uma reformulação o mais rápido possível.