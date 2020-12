Crivela é preso em operação da Polícia Civil e do MP-RJ

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) prenderam, na manhã desta terça-feira, no desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto ‘QG da Propina’ na Prefeitura do Rio, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes.

O político era investigado em um inquérito que ficou conhecido como o “QG da Propina” – um esquema de corrupção que acontecia dentro da prefeitura. Além de Crivella foi preso Rafael Alves, homem de confiança do prefeito e apontado como operador do esquema, o vereador Fernando Moraes, e o ex-senador Eduardo Benedito Lopes. A ação é comandada pela Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (CIAF) e pelo Ministério Público estadual.

O ex-senador Eduardo Lopes, que também é alvo da operação não foi encontrado em casa. Foto: Reprodução TV Globo