Prefeitura de Volta Redonda cria mais 14 leitos de UTI para atendimento a Covid-19

Leitos serão disponibilizados no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro

Volta Redonda segue na luta pelo controle da Covid-19 no município. E, para garantir que a população continue tendo acesso aos serviços de saúde, a Prefeitura criou mais 14 leitos de UTI exclusivos para o tratamento do Novo Coronavírus. Os leitos, que serão disponibilizados no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro, já estão montados e equipados.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, essa medida foi pensada para garantir que, caso o número de infectados pela doença aumente na cidade, a população tenha pleno acesso ao tratamento e não falte recursos.

“Em virtude do aumento nos casos suspeitos e confirmados no município fizemos essa organização e pedimos a habilitação desses novos leitos para garantir o atendimento”, disse. A secretária informou ainda que o Hospital do Retiro foi inserido como referência no tratamento da doença.

O prefeito Samuca Silva frisou que essa é uma medida preventiva e que, apesar de estar registrando um aumento no número de casos notificados e confirmados, o município tem um índice baixo de internação graças ao protocolo de tratamento precoce através da administração da Nitazoxanida. “São mais de 500 pessoas tratadas pelo medicamento e nenhuma delas teve um agravamento da doença ou precisou de internação. Foi um grande acerto ter implantado esse protocolo na cidade”, comentou Samuca.

Sobre o tratamento

Implantado há cerca de cinco meses, o Protocolo Municipal de tratamento precoce para Covid-19 da Prefeitura de Volta Redonda já beneficiou mais de 500 pacientes. Todos que iniciaram a administração da Nitazoxanida, conhecida popularmente como Anitta, até os três primeiros dias de sintomas, não apresentaram agravamento da doença. O tratamento ofertado na Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda foi aprovado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, após pesquisa, comprovou redução da carga viral nos pacientes da Covid-19.

O tratamento com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.

Secom VR, com fotos de divulgação