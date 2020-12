Prefeitura de Resende promove campanhas e reforça cuidados com acolhimento institucional 

Luta contra violência doméstica, abuso e exploração sexual infantil ganham espaço e atenção da gestão municipal de Resende

Dentro das limitações enfrentadas pelo município diante de uma pandemia, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos apostou em campanhas e na conscientização sobre temas importantes para a sociedade. Além disso, em tempos de crise sanitária, a gestão se mostrou preocupada em proteger a população, incluindo as pessoas em situação de rua.

Em tempos de pandemia, a Prefeitura de Resende ficou impossibilitada de seguir com eventos de grande importância para a população, que eram rotina, como o “Resende Cidadã”. Outros programas, como o “Família Acolhedora”, foram adaptados para o contexto digital, como chamadas de vídeo substituindo os encontros presenciais.

As mobilizações realizadas em 2020 trataram de assuntos de suma importância e que merecem atenção redobrada. No início do ano, o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) promoveu uma reunião intersetorial para discutir as ações específicas e estratégicas para combater o trabalho infantil. O mês de maio foi dedicado ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com divulgação dos canais de denúncia com panfletagem e banners expostos em pontos estratégicos, visando atingir o maior número de pessoas possível

Em julho, foi a vez da Prefeitura, através da Coordenadoria da Mulher, aderir à campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que busca oferecer canais de denúncia para mulheres vítimas de agressões e ameaças em farmácias ou drogarias espalhadas pela cidade.

-Resende conta atualmente com uma das redes de assistência social mais completas dentro das possibilidades do serviço público. Infelizmente, este ano ficamos impossibilitados de desenvolver muitas atividades que constavam no planejamento e isso deu lugar às medidas de contenção e enfrentamento da pandemia. Mas, dentro das limitações, buscamos utilizar a internet e as redes sociais como ferramenta para levar conscientização e informação para a população. Sem esquecer também da atenção com o Acolhimento Institucional, que prestou suporte às pessoas em situação de rua – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Assistência às mulheres vítimas de violência durante a quarentena

Mesmo com a pandemia, o NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) manteve funcionando normalmente para acolhimento e orientação de mulheres que foram vítimas de violência. O NIAM fica responsável por realizar o acompanhamento psicossocial e dar orientação jurídica às mulheres em situação de violência.

Confecção de Máscaras

Em torno de 20 mil máscaras foram confeccionadas através de um projeto da Prefeitura de Resende. A confecção contou com costureiras, que trabalharam voluntariamente e o material foi distribuído gradativamente de forma organizada.

Acolhimento Institucional

Sem desamparar a população em situação de rua, o Acolhimento Institucional completou, em 2020, um ano em funcionamento e segue sendo aprimorado. Logo no início da pandemia, a direção do abrigo adotou medidas de segurança sanitária para evitar a transmissão do coronavírus.

Já em dezembro de 2020, a gestão municipal anunciou mudanças e mais atividades disponíveis para as pessoas em situação de rua. Entre as novidades mais significativas, a mudança oficial de modalidade, que antes era “Casa de Passagem” e agora será “Abrigo”. Na prática, os usuários do serviço terão mais tempo no local, recebendo maior assistência e participando de cada vez mais atividades agregadoras para estabelecerem uma nova vida.