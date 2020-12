Servidores municipais planejam manifestação na prefeitura de Volta Redonda

Os servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Volta Redonda (SMI) estão planejando mais uma manifestação na Praça Sávio Gama, em frente a prefeitura, no bairro Aterrado. Eles reivindicam o pagamento do 13º salário, o pagamento de parte dos salários de novembro e o pagamento do salário de dezembro.

Na mensagem divulgada nas redes sociais, os funcionários informaram que a manifestação será na segunda-feira (23), às 8 horas. Na quarta-feira (23), eles realizaram uma manifestação no mesmo local cobrando o atual governo, que termina oficialmente no próximo dia 31. Segundo eles, o ato fez com que o governo atendesse uma comissão dos servidores que estavam presentes.

“Avaliamos que não iremos arredar o pé e manteremos a mobilização e queremos estendê-la para os outros setores da prefeitura de Volta Redonda. Convocamos os mais de três mil servidores aposentados e pensionistas para a manifestação. Somente com a luta unificada, conquistaremos o que é nosso de direito. A união faz a força”, concluiu o comunicado.