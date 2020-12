Tromba d’água provoca transbordamento do Rio Preto e cheia atinge Visconde de Mauá

Uma tromba d’água ocorrida na noite deste sábado, por volta das 20h15min, na região da Maromba, provocou o transbordamento do Rio Preto, no distrito de Visconde de Mauá, em Resende.

A Defesa Civil de Resende foi acionada através do telefone 199 e foi até o local constatando que o nível do Rio Preto havia transbordado chegando a atingir o Lote 10, na Avenida Wenceslau Braz, no Distrito de Visconde de Mauá.

No percurso de volta para a cidade de Resende, a Defesa Civil deparou com galhos e árvores obstruindo parte da Rodovia RJ-163 (Rodovia que liga a Presidente Dutra na altura do município de Itatiaia ao distrito de Visconde de Mauá, no município de Resende) impedindo o uso de uma das vias.

Funcionários da Defesa Civil efetuaram o corte, a remoção e a liberação para fluxo normal de veículos. Não houve registro de ocorrências com desabrigados ou desalojados.

PREVISÃO PARA ESTE DOMINGO

Manhã o céu com muitas nuvens, parcialmente nublado e curtas aberturas com sol. Tarde o céu com variação de nuvens poderá ocorrer pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia e rajadas de ventos de 12km/h. Noite o céu permanece com muitas nuvens e há possibilidades de pancadas de chuvas.