Acidente deixa oito pessoas feridas em Angra dos Reis

Oito pessoas sofreram ferimentos num acidente envolvendo três veículos, na tarde do domingo (27), na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), que liga Barra Mansa a Angra dos Reis. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Barra Mansa, que atendeu a ocorrência, a colisão entre dois veículos ocorreu na localidade conhecida como Parada Cardim, no território do distrito de Getulândia, em Rio Claro.

Os bombeiros levaram três feridos para a Santa Casa de Barra Mansa, mesmo hospital para onde outros dois foram levados pelo Samu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também encaminhou mais três feridos para o Hospital Flávio Leal, em Rio Claro. Não foram divulgadas informações sobre o estado das vítimas. (Foto: Redes sociais)