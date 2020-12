Polícia Militar apreende adolescente com drogas no bairro Baixada da Olaria

Policiais militares receberam uma denúncia por volta das 8h15min, desta segunda-feira, sobre um jovem que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Ignácio Lopes Siqueira, na localidade conhecida como “Casinhas”, no bairro Baixada da Olaria, em Resende.

Os agentes foram até o local e abordaram o adolescente com uma sacola com 76 pinos de cocaína (R$20) e R$126 em dinheiro. As drogas e o dinheiro foram apresentados na Delegacia de Polícia, de Resende.

O adolescente, junto com a mãe, foi levado para a 89º DP. Ele foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e permaneceu apreendido. Foram apreendidos 80 quilos de cocaína.