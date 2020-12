Um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta deixou uma jovem com ferimentos na Rua José Alves Caldeira, no Centro, de Barra Mansa. Segundo informações da Guarda Municipal, o carro estava saindo de um estacionamento quanto colidiu com a bicicleta.

Com ferimentos, a condutora da bicicleta foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. Foto: Guarda Municipal