Caminhonete capota na Rio-Caxambu, em Resende

O motorista de uma caminhonete (Pickup Nissan/Frontier) perdeu o controle de seu veículo por volta das 8h30min, desta sexta-feira, ao fazer uma curva, bateu em um barranco e capotou em seguida no km 19, da BR-354, da Rodovia Sebastião Alves do Nascimento, conhecida como Rio x Caxambu, em Resende.

Os três ocupantes do veículo foram socorridos por equipe do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Emergência de Resende. Eles sentiam dores no corpo.

A equipe Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o hospital e constatou que nenhum dos ocupantes havia sofrido qualquer lesão, sentido apenas algumas dores pelo corpo, estando de alta.