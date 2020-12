Prefeitos e vereadores tomam posse neste dia 1º de janeiro

Prefeitos e vereadores assumem seus mandatos a partir deste sábado, dia 1º de Janeiro de 2021. Cada cidade definiu o horário para a posse. Em Volta Redonda, a solenidade de posse está marcada para às 10 horas, na Câmara Municipal, no bairro Aterrado, sem a presença de público, devido a pandemia. A posse será transmitida pelas redes sociais.

Algumas cidades também programaram a transmissão pelas redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube). O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) que obteve uma votação expressiva, 85.673 votos, será empossado no mesmo local após a posse dos vereadores.

Serão empossados ainda os vereadores eleitos

Renan Cury (Solidariedade), o mais votado para a Câmara, com 3.124 votos. Em segundo em número de votos é o verador

JARI – 2.554 votos

LUCIANO MINEIRINHO – 2.503 votos

FABIO BUCHECHA – 1.948 votos

PAULO CONRADO – 1.904 votos

DR RODRIGO FURTADO – 1.895 votos

EDSON QUINTO – 1.860 votos

LELA – 1.842 votos

NENEM – 1.779 votos

SIDNEY DINHO – 1.725 votos

BETINHO ALBERTASSI – 1.693 votos

VAIR DURÉ – 1.682 votos

NOVAES – 1.561 votos

TEMPONI – 1.551 votos

RODRIGO NOS DO POVO – 1.533 votos

PASTOR WASHINGTON – 1.283 votos

HÁLISON VITORINO – 1.220 votos

WALMIR VITOR – 1.089 votos

JORGINHO FUEDE – 992 votos

CACAU DA PADARIA – 992 votos

PAULINHO AP – 753

BARRA MANSA

Em Barra Mansa, a dupla reeleita Rodrigo Drable e Fátima Lima serão empossados às 9 horas no plenário da Câmara Municipal, no Centro, está prevista para as 9 horas. A cerimônia será transmitida pelo YouTube (abreai/camarabarramansa)

Furlani – 2.435 votos

MARQUINHO PITOMBEIRA – 1.821 votos

RAYANE BRAGA – 1.686 votos

DECO – 1.641 votos

PAULO CHUCHU – 1.569 votos

JEFFERSON MAMEDE – 1.411 votos

PISSULA – 1.391 votos

PAULO DA GRÁFICA – 1.367 votos

DANIEL MACIEL – 1.336 votos

PAULO SANDRO – 1.263 votos

GUSTAVO GOMES – 1.162 votos

CASÉ – 1.153 votos

CRISTINA MAGNO – 1.109 votos

LUCIANA ALVES – 1.062 votos

MARCELL CASTRO – 1.054 votos

DR EDUARDO PIMENTEL – 1.051 votos

PROFESSORA FERNANDA CARREIRO – 839 votos

JOSÉ MARQUES – 779 votos

BRUNO OLIVEIRA – 702 votos

RESENDE

Em Resende, foram reeleitos o prefeito Diogo Balieiro Diniz e o seu vice Geraldo Cunha (Geraldinho).

A posse está marcada para 19 horas no teatro da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Não haverá transmissão.

REGINALDO ENGENHEIRO PASSOS – 1.808

RENAN MARASSI – 1.721 votos

DAVI DO ESPORTE AGORA É – 1.542 votos

SANDRO RITTON – 1.079 votos

SORAIA BALIEIRO – 970 votos

HICK SENE – 963 votos

KAEL – 897 votos

NELSINHO DINIZ – 876 votos

MATHEUS OLIVEIRA 871 votos

TIAGO FORASTIERI – 844 votos

ROQUE CERQUEIRA – 796 votos

PROFESSOR WILSON – 730 votos

EDSON PEROBA – 650 votos

FÁBIO LUCAS – 635 votos

PAULINHO DO FUTSAL – 616 votos

MARCIA LIMA – 569 votos

ZÉ ANTÔNIO PHV – 412 votos

ITATIAIA

Em Itatiaia, Dudu, que concorreu a reeleição e conseguiu a maior votação não vai assumir. O presidente da Câmara de Itatiaia assume interinamente até que o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) realize nova eleição de prefeito.

A posse dos 11 vereadores está marcada para às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, no Centro, com transmissão ao vivo pelo Facebook (facebook.com/camaradeitatiaia).

Assumem a Câmara Municipal de Itatiaia

ITATIAIA

BRUNO DINIZ – 964 votos

CRISTIAN – 773 votos

DUDU PEREIRA – 739 votos

THIAGUINHO – 731 votos

JOÃO MARCIO – 699 votos

VANINHO – 596 votos

IMBERÊ – 588 votos

VINI CELULAR – 507 votos

VANDER – 438 votos

TIM CAMPOS – 303 votos

JOEL DO TÔ ATOA – 288 votos

PORTO REAL

O prefeito eleito Alexandre Serfiotis (PSC) e o vice Rafa Pirô (PSC) tomam posse às 10 horas, logo depois que forem empossados os 11 vereadores. Transmissão pelo site da Câmara (cmportoreal.rj.gov.br)

ELIAS VARGAS – 491 votos

RENAN MÁRCIO – 451 votos

FERNANDINHA – 426 votos

CLAUDIO – 395 votos

FERNANDO BELEZA – 392 votos

HENRY DE BULHÕES – 357 votos

JUAN PABLO – 335 votos

CARLINHO TCHAIA – 331 votos

DIEGO GRACIANI – 297 votos

RONÁRIO – 293 votos

FABIO MAIA – 282 votos

QUATIS

A posse está prevista para 9 horas na Câmara Municipal. O prefeito e o vice eleitos Aluísio d’Elias (PSC) e Vitinho (DEM) serão empossados logo após os nove vereadores assumirem os cargos.

WILLIAN CARVALHO – 509 votos

CHICÃO – 358 votos

ALEX D’ELIAS – 357 votos

FERNANDO MANINHO – 290 votos

ANDRÉ JABUTI – 287 votos

CASOBA DA ACADEMIA – 281 votos

DJ DENILSON – 270 votos

NILDINHO – 232 votos

MARIA ROSA – 122 votos

PINHEIRAL

Pinheiral marcou para às 10 horas a posse e será transmitida pelo Facebook (facebook.com/CamaraPinheiralrj). O prefeito Ednardo Barbosa (PSC) e a vice, Sediene Maia (DEM), foram reeleitos.

JORDACIO MENDONÇA – 532 votos

MARQUITO – 506 votos

LÉO DA SAÚDE – 445 votos

LUIZ ENFERMEIRO – 426 votos

DEMÓSTENES – 421 votos

LEO BARROS – 412 votos

CARINA VALIM – 408 votos

MÁRIO ARTHUR – 331 votos

CARDOSO GUGU – 307 votos