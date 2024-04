Voltaço recebe o Floresta no Raulino

O Volta Redonda entra em campo neste domingo (28) para enfrentar o Floresta, do Ceará, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30min no Estádio Raulino de Oliveira e terá transmissão dos canais DAZN e Nosso Futebol+.

E é justamente por jogar em casa que o time comandado por Rogério Corrêa quer usar o fator para conquistar mais três pontos nesta segunda rodada. A equipe teve uma semana tranquila com a vitoriosa estreia fora de casa, contra o Remo, por 2 a 1.

A provável escalação do Volta Redonda deve ser Jean Drosny; Wellington Silva, Luiz Gustavo, Zé Vitor e Sanchez Costa; Bruno Barra, Robinho, Berguinho, Ryan e Marcos Vinicius; Ítalo.

Já o Floresta não começou bem. Depois de uma campanha ruim no Cearense, o time comandado por Felipe Surian – que já foi treinador do Voltaço – perdeu na estreia em casa para o Botafogo-PB. Ele deve mandar a campo Luiz Daniel; Lucas Santos, Alisson e Ricardo Lima; Watson, Lucas Alisson, Marcelo e Bruno Ré; Jean Silva, Lohan e Romarinho.

Outros jogos – A segunda rodada foi aberta no sábado (27) com os seguintes resultadso: Sampaio Corrêa 1 x 1 Figueirense; ABC 0 x 3 Náutico; São Bernardo 4 x 2 Tombense; Athletic 3 x 1 Remo. Além do jogo no Raulino, a rodada terá neste domingo CSA x Ferroviária-SP, às 16h30min, no Rei Pelé, em Alagoas; Londrina x Ypiranga-RS, no Estádio do Café, no Paraná, às 16h30min; e Botafogo-PB x Caxias, no Almeidão, em Aracaju, às 19h. A rodada será completada na segunda-feira (29), com Ferroviário-CE x Aparecidense, às 20h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e no mesmo horário, São José-RS x Confiança, em Porto Alegre.