Bairros de Porto Real recebem serviços de benfeitoria 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) segue dando continuidade aos serviços de benfeitoria pública no município. Nesta quinta, 7, a Rua Floriano Peixoto, no bairro Parque Mariana, começou a receber os serviços de colocação de escória. O pedido foi feito por moradores do local, onde devido às constantes chuvas houve o arrasto de materiais da rua, causando erosão e deixando diversos buracos na via.

Outro serviço que teve continuidade no dia foi o trabalho de roçada e capina, que segue o cronograma estabelecido pela Secretaria em diversos pontos da cidade. A ação dos trabalhadores foi realizada nos seguintes bairros: Centro, Nova Colônia, Jardim das Acácias e Jardim Real. “O período de chuvas favorece o rápido crescimento do mato, assim é preciso intensificar a realização destes trabalhos. Em relação ao Parque Mariana, todo o bairro será pavimentando. Isso será possível graças aos recursos de emenda parlamentar, que foram destinados ao município de Porto Real”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.