Furlani, presidente da CMBM e prefeito Rodrigo Drable fiscalizam andamento das obras do PSF no bairro Mangueira

Vereador Deco também acompanhou a ação

O presidente da Câmara de Barra Mansa, Luiz Furlani (PSDB), esteve na manhã de hoje (7), acompanhado do prefeito Rodrigo Drable e do vereador Deco, no bairro Mangueira, para verificar o andamento das obras do PSF ( Programa de Saúde da Família).

De acordo com o presidente, essa é uma necessidade antiga dos moradores e a previsão é que a obra fique pronta em até 90 dias.

– Esse posto de saúde é de grande importância para a comunidade local e é uma solicitação muito antiga. Essa obra vai oferecer uma estrutura muito melhor, e poder atender a população da forma que ela merece e precisa, disse Furlani.

Ainda segundo ele, as obras estão a todo vapor e principalmente neste momento que estamos vivendo, os investimentos na saúde é o que mais o povo precisa.

– O prefeito Rodrigo Drable desde o início da pandemia se destacou por toda dedicação à população de Barra Mansa, por isso não fomos tão afetados. Agora, ele continua investindo ainda mais na saúde , e temos certeza que muitas coisas boas ainda estão por vir, comemorou o presidente.