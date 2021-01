Saae de BM intensifica serviços de limpeza, recolhimento de resíduos e sanitização

Trabalhos são realizados diariamente em diversos bairros

Nesta quinta-feira, 07, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) deu continuidade a uma série de ações pela cidade. Dentre os trabalhos divididos nos bairros, as equipes efetuaram roçada, capina, recolhimento de resíduos, coleta de entulho e de volumosos. Também foi realizada a sanitização da Secretaria Municipal de Assistência Social, do setor de Relações Comunitárias e da Previbam.

Os bairros contemplados pelos serviços nesta ação foram Saudade, Centro, Jardim Boa Vista, Santa Rosa, Colônia Santo Antônio, Vila Nova, Vista Alegre, Ano Bom e Jardim Primavera.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando revelou que diariamente as equipes são deslocadas aos bairros da cidade para garantir a manutenção das localidades. “Esses serviços de limpeza são fundamentais, principalmente nos períodos chuvosos. Por isso, estamos intensificando as ações, visando minimizar os danos causados pelas águas”.

Em relação à sanitização em locais públicos, o diretor citou. “Essa é outra ação que estamos dando continuidade neste ano. Os locais públicos e de grande circulação de pessoas são nossos principais alvos”, finalizou Fanuel.