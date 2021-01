Homem é flagrado com 114 cápsulas de cocaína em Itatiaia

Policiais militares flagraram na tarde desta quarta-feira, um homem, de 29 anos, com 114 cápsulas de cocaína na Rua Odílio Francisco Xavier, na Vila Magnólia, em Itatiaia.

O suspeito estava na frente sua residência com uma sacola e entrou rapidamente ao avistar a chegada dos agentes. Ao retornar, estava com as mãos vazias. Durante a abordagem o suspeito confirmou que se livrou da bolsa.

Em buscas no local os policiais apreenderam as drogas. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.