Homem leva canivetada durante briga de vizinhos na Candelária

Uma briga de vizinhos ocorrida na manhã desta quinta-feira (7), na Rua E, no bairro Candelária, em Volta Redonda, terminou com um homem, de 34 anos, com golpes de canivete.

Segundo a Polícia Militar, ele levou golpes de canivete e foi levado ao centro cirúrgico do Hospital São João Batista. O quadro de saúde dele não foi informado. De acordo com a PM, a guarnição foi até o local verificar denúncia de briga de vizinhos.

Segundo a versão contada por uma mulher, de 65 anos, mãe do autor dos golpes de canivete, ela estava tirando mato na frente de sua casa, quando a vítima e outras duas pessoas foram até ela e começaram a discutir com a idosa. Quando ela entrou na residência para ligar para a polícia, o seu filho, de 23 anos, saiu para ver o que estava acontecendo e teria sido agredido com um soco no rosto e teria caído no chão.

Ainda de acordo com relato da mãe, além da vítima, outras duas pessoas, ainda não identificadas, teriam agredido o rapaz. Revoltado, o jovem pegou um canivete, e golpeou o homem. A quantidade de golpes não foi informada.

A Polícia Militar informou que o rapaz foi preso e levado para a delegacia de polícia da cidade. A Polícia Civil irá investigar o caso. Felipe Cury