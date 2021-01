Motorista é preso transportando 3 kg de skunk na Dutra, em Resende

O motorista de um carro, de 45 anos, foi preso na tarde de sábado (9) por suspeita de tráfico de drogas, na Via Dutra, em Resende.

De acordo com a PRF, ele foi abordado na altura do km 332, no distrito de Engenheiro Passos. Durante a abordagem, ele demonstrou nervosismo.

Dentro do painel de seu veículo, um Gol, com placas de São José (SC), foi encontrado seis invólucros de skunk – um tipo de maconha mais potente -, totalizando três quilos da droga.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia de Resende.