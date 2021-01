Deslizamentos de terra foram registrados na madrugada desta quarta-feira (13) na Rua Helena Correa de Miranda, em Pinheiral. Além da terra, desceram para a rua também pedras e galhos de árvores, no trecho da avenida nas proximidades de um centro universitário, em Três Poços.

Ciclistas que costumam utilizar a via informaram que apenas veículos de pequeno porte estão conseguindo passar no trecho. Até o momento desta publicação, não havia sido possível falar com a prefeitura de Pinheiral.