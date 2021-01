Condenado é preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma em VR

Um homem condenado a cinco anos de prisão, em regime fechado, por tráfico de drogas, foi preso em flagrante na quarta-feira (13), pela Polícia Civil de Volta Redonda, novamente por tráfico e também por porte ilegal de arma. A prisão foi realizada na Rua dos Açores, no bairro Bom Jesus.

O delegado Edézio Ramos explicou que os agentes foram cumprir o mandado de prisão do condenado, mas antes já tinham observado uma movimentação típica do tráfico no imóvel onde ele foi encontrado, embora até então sua presença não fosse confirmada. Desta vez, no entanto, ele se encontrava no endereço, de onde outros suspeitos fugiram.

Apenas o procurado permaneceu e permitiu uma revista. Os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm

Municiada e com a numeração suprimida, em cima de um guarda-roupas, além de pinos de cocaína. Ainda de acordo com o delegado, o preso admitiu fazer parte de uma organização criminosa e que iria vender a cocaína encontrada em seu poder.