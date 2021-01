Porto Real recebe visita de empresários da Olfar – Alimento e Energia

Empresa pretende investir R$15 milhões em ampliação da fábrica na cidade

Os empresários Oscar Augusto Weschenfelder e José Carlos Weschenfelder, do grupo empresarial Olfar – Alimento e Energia, foram recebidos pelo prefeito Alexandre Serfiotis (PSD) na manhã desta quarta-feira, 13. Eles anunciaram que a fábrica localizada no município, no bairro Village, deverá receber uma ampliação para dobrar a produção e passar a produção para 850 mil litros/dia de biodiesel. Os investimentos, segundo José Carlos, presidente da empresa, são estimados em R$15 milhões, que vai significar a geração de centenas de empregos diretos e indiretos. “Precisamos ampliar a capacidade de produção, armazenamento e distribuição. Para isso, temos algumas adaptações e construções a serem feitas na estrutura física e de logística”, explicou José Carlos, que aproveitou para lembrar o apoio recebido do saudoso prefeito Jorge Serfiotis na época da instalação da fábrica no município. Os empresários disseram que, assim como o pai, percebem no atual prefeito a mesma visão de estimular o crescimento econômico e social da cidade e de cuidar do povo.

O prefeito colocou-se à disposição para que o projeto da ampliação seja concretizado, tornando-se um passo importante para a geração de emprego e renda. “Além de retribuir o carinho que a empresa teve para com meu querido pai, na época da instalação, a nossa cidade precisa muito de ações que abram postos de trabalho para nossos munícipes. Dessa forma, farei o possível, sempre observando as leis, para que a empresa possa ampliar a produção e gerar empregos”, frisou Alexandre, comentando que a desburocratização é um caminho que auxilia o desenvolvimento.

Foto: Regiane Real