Jovem é assassinado no bairro Açude II

O jovem, Pedro Henrique Ferreira Martins, de 23 anos, foi assassinado a tiros no final da noite desta quinta-feira, por volta das 22h50min, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Segundo apurou os agentes junto à população, um Gol (branco) de placa não anotada passou com e suspeito (s) atiraram contra a vítima. Policiais militares foram acionados e a perícia civil esteve no local para fazer a perícia.

Uma viatura (Rabecão) do Corpo de Bombeiros esteve no local e levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. A polícia até agora a polícia não conseguiu arrolar testemunhas.