Zoológico tem horário de funcionamento com medidas restritivas

Obedecendo as normas sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Zoológico de Volta Redonda está funcionando com algumas medidas restritivas. Uma delas é o agendamento prévio de visitantes e o limite de pessoas estabelecido em 1.000 por dia – 500 pela manhã e 500 à tarde.

O local fica aberto de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 16h30. O horário entre meio-dia e uma hora da tarde está reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.

O agendamento deve ser feito através: https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/