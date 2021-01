Requerimento do seguro desemprego pode ser feito em Porto Real

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (SMTRAB), informa sobre o atendimento para solicitação do seguro desemprego. De acordo com a pasta, agora o serviço pode ser realizado na sede da Secretaria, evitando o deslocamento dos trabalhadores demitidos até as cidades vizinhas para requerer o seguro. De acordo com os responsáveis, o atendimento acontece de segunda a sexta, 8h às 16h15, e é realizado pela ordem de chegada.

A SMTRAB está localizada na Rua Estevam Domingos Pederassi, n° 164, Centro, próximo ao Ginásio Poliesportivo. A Secretaria ainda informa que para a realização do requerimento o solicitante deve levar os seguintes documentos:

– Documento de requerimento ao segundo desemprego;

– termo de rescisão;

– termo de homologação devidamente assinado e carimbado;

– cópia da carteira de trabalho das partes: foto, contra capa, contrato de trabalho e anotações gerais;

– comprovante do saque do FGTS ou extrato analítico.