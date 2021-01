Câmara de Barra Mansa aprova audiência pública com a Light para cobrar melhorias

Reunião será dia 3 de fevereiro, horário ainda será definido

Foi realizada hoje (19), na Câmara de Barra Mansa, a primeira sessão extraordinária com a participação dos novos parlamentares. Um dos pontos discutidos, foi a reformulação que será feita dentro do Regimento Interno, visando a melhoria da organização da casa. Outro assunto debatido foi a realização de uma audiência pública com um representante da Light, para discutir problemas de prestação de serviços da concessionária no município, que ficou marcada para o dia 3 de fevereiro, com horário a ser confirmado.

Ficou definida a redução do tempo de fala do vereador em tribuna, que antes era de 15 minutos e agora será de 7min30seg. Além disso, não será possível a transferência do tempo de fala para outros parlamentares que já fizeram uso da palavra.

Ainda sobre a realização da audiência pública com a Light, o Presidente da Câmara, Luiz Furlani, responsável pela solicitação, afirma ser um requerimento de grande importância pois o serviço deve estar de acordo com as necessidades públicas, e que infelizmente vem deixando a desejar. Segundo ele, a câmara precisa mostrar que está atenta e deve tentar resolver de todas as maneiras resolver os problemas que vem acontecendo diariamente na cidade.

– Os problemas são constantes, há quedas de luz em inúmeros bairros, existem fios que estão entrelaçados em árvores, e em algumas regiões também que acontecem frequentes quedas de energias, sem qualquer justificativa. Esses são problemas que não podem ser tolerados sem qualquer questionamento, disse o presidente.

Vários vereadores justificaram o voto a favor do pedido de audiência, e segundo o vereador Cazé, existe falta de atendimento de urgência.

– Existe árvores entrelaçando a fiação, colocando a vida dos comerciantes e da população em risco. Quando as pessoas atrasam o pagamento, ela é a primeira a ir atrás para fazer o corte da energia, então temos que ter um atendimento muito melhor, comentou o parlamentar.

Ainda segundo o vereador Paulo da Gráfica, na região no bairro Goiabal, São Pedro, Santa Clara, Santa Lúcia e adjacentes, a falta de luz é constante.

– Esse é um problema antigo na comunidade, naquela região a luz acaba direto e prejudica muito várias famílias. Estamos aguardando ansiosos por essa audiência, porque toda a população de Barra Mansa merece um atendimento melhor, finalizou Paulo.